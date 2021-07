Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on tuntud oma kire poolest viia ellu suuri projekte. Istanbuli uus pompoosne lennujaam, maailma üks suuremaid mošeesid, tunnel Bosporuse väina all – kõik loetletud ehitised püstitati väga lühikese ajaga sisuliselt tühermaale.

Kuid tema kõige uuem projekt, mille alustamise kuulutas riigipea välja juuni lõpus, on Istanbuli kanal. See on midagi hoopis teisest valdkonnast. Türgi võimud kavandavad rajada veel ühe Bosporuse väina – kunstliku kanali, mis dubleeriks juba olemasolevat looduslikku veeteed.