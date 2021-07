Väino Uibo ütleb, et läinud sajandi kolmekümnendatel aastatel tegi kirjanik August Mälk tõsist tööd ajaloolise romaani kallal, mille tulemusel sündis suurepärane teos Läänemere isandad.

Nüüd, 85 aastat hiljem palus Uibo humorist Toomas Kallil Saaremaa viikingite lugu pea peale pöörata. Lavastaja tõdeb, et suure segaduse tõttu, mida me kahe peale oleme kokku keeranud, jääbki arusaamatuks, kes selle Sigtuna ikkagi hävitas. Nõnda siis on tegu paroodiaga.