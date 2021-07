Maailma üks uhkemaid kuunareid jäi Kaugatuma lahte ankrusse

67,5 meetri pikkune purjeõppe laev on teel Tallinna, kus nädala lõpus algab merepidu, mis asendab ära jäänud Tall Ship Race purjeõpperegatti paljude ajalooliste alustega.

Hollandlaste laev on maailma üks uhkemaid purjeõppelaevu, mis võib päevareisile võtta peale kuni 200 inimest. Suuruse võrdluseks võib tuua, et Gulden Leeuwil on pikkust kolme Hoppeti jagu.