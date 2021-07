Tänase Saarte Hääle kolm lehekülge on pühendatud murule – sellele, kuidas muru rajada ning mismoodi selle eest hoolitseda. Selgub, et ühest “retsepti” polegi. Ilu on ju vaataja silmades. Mõni sooviks oma aeda nn inglise muru – madala kõrrega ühtlast rohelist vaipa. Teine jällegi peab kõige kaunimaks lillemuru, kus õitseb palju erinevaid taimi. Õierohkus on silmale ilus vaadata ning meelitab kohale mesilasi ja liblikaid.