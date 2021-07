Samas näeb püsiasustusega väikesaarte seadus ette, et saarte vaheline transport on mõeldud eelkõige kohalikele inimestele, mitte suurtele turismigruppidele. Teadmatus laevale mahtumise osas tekitab reisijate hulgas pahameelt ning veelgi süvendab seda vallavalitsuse ametnike hoolimatus. Kodanike muredele ametnikud vastama ei vaevu.

Saarte Häälega võttis ühendust reisija Merilin , kes soovis paari nädala eest sõita viieliikmelise perega Abrukale. Olles lugenud Saarte Häälest kuu aega tagasi vallavalitsuse transpordinõuniku Mika Männiku lubadust, et broneerimissüsteem alustab lähipäevil, asus ta pileti ostmise koht otsima ning üllatus oli suur, kui süsteemi ei leidnud. Veebis oli soovitus helistada kaptenile. Seda tehes selgus, et helistamisest pole kasu, kuna kaptenil pole voli pileteid broneerida.

Seepeale kirjutas nördinud reisija Mika Männikule ja valdkonna abivallavanemale Jüri Lindele , et õhutada broneerimissüsteemi kasutamist, aga kirjale pole tema sõnul vaevutud isegi vastama. „Ma nüüd mõtlen, kas julgen väikeste lastega saarele reisida, kui pole kindlust, kas sealt tagasi saame,” märkis Merilin, kelle sõnul on selline piletimüük nagu eelmisest sajandist.

Abruka külavanem Eva Kips ütles, et sel aastal on Abrukat väisamas sarnane külastajate tulv nagu eelmiselgi aastal ning kohalikud teevad kõik, et Abro liinireiside koormust hajutada. „Soovitame gruppidel tellida erireise,” ütleb ta, et kui saarerahvas poleks ise logistikat suunama hakanud.