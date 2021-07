MUHU UUDISSED ⟩ Rahvas kipub kottu välja

Aga õhta oo ikka sõuke moekas olemine, veab pirekse jahemaks ja kisse ikka viisib kodu vahti. Ennemini ikka kipuks kuskile inimeste ulka. Neh, selle koroonaga oo kodu passitud küll ja viel. Mõni ime, et rahvas irmpsast kipub nüid kottu välja just. Et kus sii minna oo? Aga palun!