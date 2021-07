Muuseumi külastatavuse tõusu üheks põhjuseks on menukas näitus "Viikingid enne viikingeid" ning ühe soojaga tutvub enamus külastajaid ka kogu linnusega.

Muuseumi juhiabi Külli Liivi sõnul püütakse varasema avamisega rahvast muuseumis rohkem hajutada. Hommikul enne avamist on linnuse ukse taga suisa järjekord. "Hommikuti on sellised sabad nagu (Lenini) mausoleumis," ütles Liiv.

Võrreldes eelmise aastaga on külastajate arv tõusnud 28%. Keskmiselt külastab muuseumit 655 inimest päevas, kuid haruldased pole olnud ka 1000 külastajaga päevad.

Liiv ütles, et umbes veerand külastajatest piirdub vaid näitusega, ülejäänud tutvuvad kogu linnusega. Enamus külastajad on Eestist, tihti on kuulda ka vene keelt.