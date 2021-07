RAHVAROHKED: "Saaremaa suvi" ja üleilmsed saarlaste päevad olid publikurohked, nagu tol ajal kombeks. Ei toimunud ju festivale ja üritusi igal nädalavahetusel. Suurt rolli mängis ka see, et välissaarlaste siiatulek oli kui sideme tugevnemine lääne ja ida vahel ning andis aimu, et vabadus pole enam kaugel. Paljude jaoks oli see sugulaste-tuttavate taaskohtumine üle pea poole sajandi. FOTO: Mati Oolup / Oma Saar/Saarte Hääl