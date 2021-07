Lääneriikide sõjajõudude väljaviimine Afganistanist käib praegu täie tempoga. Saksa Bundeswehri sõdurid on sealt juba lahkunud. Samas on aga vaba maailma mitmed väljaanded sunnitud tõdema, et Afganistan on kaugel stabiilsest ja demokraatlikust riigist. Kuid just stabiilsuse tagamise ja demokraatlike väärtuste levitamisega on lääneriikide propaganda õigustanud sõjalisi sissetunge! Ilmselge vastuolu.