Võrreldes 2020. aastaga on politsei Saaremaa vallas esimese poole aastaga joobes juhtimiselt tabanud täpselt sama arvu autojuhte kui aasta varem – 97. Sel aastal on politsei 74 korral alustanud nende juhtide suhtes väärteomenetlust ning 23 korral kriminaalmenetlust. Eelmisel aastal oli väärteomenetluse all 60 ja kriminaalmenetluse all 37 juhti.