Sügisel alustan õpinguid TalTechis geenitehnoloogia erialal. Kandideerisin samale erialale ka Tartu ülikooli, kuid otsustasin Tallinna kasuks. Arvan, et kui kõik läheb hästi, näen end tulevikus töötamas geenitehnoloogina. Veel ei oska öelda, kus kindlalt elada tahan, kuid tean, et kunagi kutsub mind kodusaar jälle tagasi.

Mida tulevik toob? Ma arvan, et selle küsimuse juures on õige tsiteerida ühe Heli Läätse laulu refrääni: “Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik.”