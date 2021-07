ÜLESKUTSE ⟩ Arengukava ootab vallaelanike ettepanekuid

Valminud on Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava 2021–2030 eelnõu. Valdkondlik arengukava keskendub neljale põhiteemale: 1) suhted kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vahel, 2) kogukondade rahastamine, 3) kogukondlikus tegevuses noore põlvkonna rolli suurendamine ning 4) kogukondade vaheline koostöö. Sellest lähtuvalt on aastaks 2030 sõnastatud eesmärgid: tõusnud on usaldus kogukondade ja vallavalitsuse vahel; kogukondade rahastamine on selge, õiglane ja eesmärgipärane; noorte ja siia tulnud perede potentsiaal on rakendatud; toimib suutlik ülesaaremaaline kogukondade võrgustik.