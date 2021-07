PERSOON ⟩ Lee Trei: "Mina leian rolli samapalju, kui roll leiab mind"

"Nüüd on töö ja töö käsikäes," arvab ta. "Läksin tagasi oma vanematekoju, mis asub Kaali järve juures Kullamäe talus. Seal, nagu maakohtades ikka, on pidevalt vaja midagi teha, kuna vanematel on suured kartuli- ja maasikapõllud. Minul on siis nii, et kui mandrilt tulnud külalisnäitlejad saavad pärast proove puhata, pean mina käised üles käärima ning põllule minema," lausub Lee muiates.