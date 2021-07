​See elamine on nüüd üks tõsiselt hea näide sellest, kuidas vanadest majadest saab töö, vaeva, hoole ja armastusega teha vormilt vägagi uued ja moekad hooned, milles ometi on alles seda vanade majade hinge ja asju ja sisu.

Tillikna (vanal ajal väidetavasti ka Tillikmäe) on Reeda isakodu, kus noorpere käib mitte ainult suve veetmas, vaid sõidab siia igal vabamal hetkel. Ajalooliselt oli see Uuemõisa mõisa heinamaavahi koht. Vaht pidi valvama, et igaüks ikka ainult oma maalapi pealt heina teeks. Veel olnud tema kohustuseks merelkäijatelt kümnise kogumine. Praegu on Tilliknal talumaid 7,8 hektarit.

Päris vanast majast on tänaseks alles vaid kelder ja jupike müüri. Järgmise maja ehitas juba Reeda vanaisa, aga sinna lõi välk sisse ja palju alles ei jäänud. Paradoksaalne on fakt, et välk lõi majja just piksevarda kaudu. "Ju see oli siis kuidagi valesti pandud või vanasti maandatud," räägib Ivo. "Sellest ajast peale on äike pererahva jaoks hell teema. Meie laps ka kardab äikest."