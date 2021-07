Ei teagi, kummad mu peale vihastavad, kas muhulased, kui ütlen, et olen muhulane või saarlased, et saarlane, sest ma pole kummaski nii pikalt käinud ja arvan, et kumbki ei taha mind enam omaks võtta. Eks ta ongi keeruline öelda. Mõlemad vanemad on mul tegelikult Muhust pärit ja suved olen Muhus olnud. Praktiliselt kõik nädalavahetused ka. Kool oli Kuressaares. Mul on seda Õ tähte puudu ja aktsendi osas kaldun Muhu poole.