POLITSEINÄDAL ⟩ Uimastid, purjutajad maal ja merel

13. juulil sai politsei teate, et Kuressaares Kauba tänaval sõideti sõiduautole otsa elektritõukerattaga. Autojuht suhtles elektritõukerattal sõitnud noormehega, kes sõnas, et ta vigastas kergelt kätt ja abi ei vaja. Siinkohal tuletame lapsevanematele meelde, et lastele tuleks kindlasti üle rääkida ja selgitada, kuidas ohutult liigelda ning rõhutada, et sõltumata lapse vanusest tuleks nii jalgrattal kui ka elektritõukerattal sõites alati kasutada turvavarustust.