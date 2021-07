Austatud saarlased! Kena suvi on täies hoos: on soojust ja päikest ning käes on parim aeg puhkuseks.

Igapäevased karmid uudised koroonaviiruse kohta on asendunud muude teemadega ja tekkimas on petlik mulje, et Covid-19 on minevik, mille saame seljataha jätta. Kahjuks ei pruugi see nii olla. Teadlased hoiatavad, et kuri viirus võib meid hooletu käitumise korral uuesti valusalt rünnata.

Esimesi märke kolmanda koroonalaine alguse kohta on juba näha: viimase nädala jooksul kasvas Eestis koroonaviirusega nakatumine pea kolmandiku võrra.

Võitluses viirusega saab iga kogukonnaliige asetada Saaremaa kaitsemuuli tugevdamiseks oma kivi. Vaid üheskoos saame olla edukad ja seista uue koroonalaine vastu.

Meil on valida piirangute ja vaktsineerimise vahel: kas lapsed õpivad kodus või koolis, kas oleme sulgunud kodukontorisse või kohtume kolleegidega igal tööpäeval silmast silma, kas huvitegevus toimub ekraani vahendusel või koos kaaslastega. Kõige olulisem, mida iga inimene saab teha enda ja teiste kaitsmiseks, on lasta end võimalikult ruttu vaktsineerida. See on ainus teaduslikult tõestatud viis, mis aitab viiruse vastu edukalt võidelda.

Kahjuks annab vaktsineerimise statistika saarlastele ja Saaremaale kindlustunde loomiseks üsna vähe tuge. 14. juuli seisuga on Saaremaa vallas vaktsineeritud 14 974 inimest ehk 48,2% elanikkonnast. Vastav näitaja Hiiumaal on aga 61,6 % ja Muhumaal 60,4 %.

Ekspertide hinnangul on vaja, et saabuvaks sügiseks oleks vaktsineeritud vähemalt 70% täisealistest inimestest. Vaid siis on kogukond kaitstud ja saame jätkata oma igapäevast elu saarel tavapärasel moel ilma piiranguteta.

Saaremaa vallas on minimaalse eesmärgi saavutamiseks ehk 70%-lise hõlmatuseni jõudmiseks tarvis, et ennast vaktsineeriks veel vähemalt 3100 täiskasvanut. Seda on sama palju kui näiteks Orissaare ja Valjala piirkonnas elanikke kokku või siis ligi veerand Kuressaare elanikkonnast.

Saarlaste mahajäämus teiste maakondadega võrreldes on aga suurim meie koolinoorte ehk 12–17-aastaste seas. Et õpilased saaksid enne uue kooliaasta algust viiruse eest kaitstud, tuleb neid vaktsineerida juba praegu.