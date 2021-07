Ei neh, kis põle pärast nende kangete piirangute lõppu viel piduse suan, siis nüid pühabe õhta oo just viimne aeg seda tiha kua. Voata, ega nõukest pidu ep tule änam, et just selle vuasta alguses valla kultuurireemia suan inimene rahvast laululava juure piduse kutsub. Aga Muhus nüid just nõnna oogid.