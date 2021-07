Suured kultuuri-, spordi- ja meelelahutusüritused on meie saarte jaoks olulised. Rikastavad need ju siinseid ajaveetmisvõimalusi ja toidavad meie majandust. Ja eks lisa niisugused ettevõtmised meie saartele tuntust. Eriti, kui tegemist on rahvusvaheliste võistlustega. Maailmameistrivõistluste etapp Saaremaal – kõlab ju hästi!