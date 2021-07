LUBAMATU: Ehkki Rahvusvaheline Olümpiakomitee on poliitilist eneseväljendamist võistlustel veidi lubama hakanud, on sellised žestid ka äsjaalanud Tokyo olümpial täielikult keelatud. Foto on tehtud 1968. aasta México olümpiamängudel, kus autasustamistseremoonial protestisid USA sportlased Tommie Smith (keskel) ja John Carlos nende kodumaal valitseva rassismi vastu. Nende ees seisab hõbemedalist, Austraalia sportlane Peter Norman. FOTO: Firstpost.com