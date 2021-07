TEGUS NÄDALALÕPP ⟩ Külla ootavad nii avatud talud kui lestakohvikud

Kell 13-18 toimub laupäeval ka Nasva Lestakohvikutepäev, kus kokku on avatud 12 kohvikut. Nasva klubis asuv kohvik Särg on avatud 12-22.

Kohvikutepäeva korraldaja Piret Kuldsaare sõnul on 11 kohvikut ka varasemalt osalenud. "Kogemusega tekivad uued ideed, mida põnevat külastajatele pakkuda. Kala on kasutatud kilust angerjani välja ja loomulikult ei puudu ka lest," kinnitas ta. "See muidugi ei tähenda, et ainult kalast tehtud toitusid saab, on ka kõike muud nii soolast kui magusat."