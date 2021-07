Külavanem tundis siirast heameelt kirjanik Maimu Bergi kolme aasta tagusest algatusest, kutsuda Tagarannale kokku ikirjandushuvilised. Nüüdseks on kirjanduspäev traditsiooniline sündmus.

Saatejuht küsitleb nii kirjanikke kui Tagaranna külaseltsi liikmeid. Nemad jäid kõigega ülimalt rahule. Korraldajana tundis Maimu Berg heameelt, et kirjanduspäev on mõne aastaga tuntust kogunud.

Külaseltsi liige, näitleja Andres Raag ütles, et kirjanduspäev on piltlikult öeldes kõik seltsi liikmed meeldivalt rakkesse pannud. Juba poisikesena Tagarannaga tutvust sobitanud Andresele on aastatega kaluriküla väga omaseks saanud. Saaremaal võõrustab ta ka oma näitlejatest kolleege ja sõpru.