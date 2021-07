Suardlased ädas, et passi paljast mitu tundi sabas ja iidlased, et nende lae võeti nüid käest ää. Kange asi! Sai teesed korra kenaste saripidi kokku aada! Ja mis muhulased tegid? Vahtisid muikus moega pialt, et inä asja. Sua nüid natusse pitkemalt kua uodata mitte. Mudud olli muhulaste ing vuata et kõege rohkem täis.