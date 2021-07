Tõepoolest, raske on eirata fakti, et Covid-19 esimesed haigusjuhtumid registreeriti just Wuhanis, kus asub maailma üks tuntumaid koroonaviiruste uurimiskeskusi. Sellest hoolimata lükkas aga Hiina tervishoiuministri asetäitja Zeng Yixin taas kategooriliselt tagasi oletused, et uus koroonaviirus hakkas inimliku eksimuse tõttu levima Wuhani laboratooriumist.

Säärane avaldus tehti ajal, mil Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) teatas kavatsusest alustada uut etappi uuringutes, mille eesmärk on uue koroonaviiruse päritolu väljaselgitamine. Zeng Yixin teatas, et on WHO plaanidest suisa šokeeritud.