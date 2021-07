Vaatamata üleelatud raskustele on vanadaam täis elurõõmu. “Mina saan omadega hakkama siin oma nurkade vahel ja liigun ringi,” ütleb ta. Viibates koduõe poole, lisab: “Olen väga tänulik kõigile inimestele, kes minusse on hästi suhtunud ja mind aidanud.” Sama hästi ei saa ta suhtuda neisse, kes 71 aastat tagasi tema peale metsavendade aitamise pärast julgeolekule kaebuse esitasid.

Tollal 16-aastase tüdruku jaoks tähendas see ränka kumminuiaga peksmist ülekuulajate poolt ja aastatepikkust vangipõlve Siberi laagrites. Hiljem on temani jõudnud kuuldused, et kaebajaks oli talle lähedane inimene, kes elab siiamaani. “Kui keegi neist koputajatest veel elus on, siis mõelgu nad kenasti järele, mis nad teinud on,” soovitab Erika.