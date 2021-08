Idee üks lustlik lavatükk just Maasilinnal publiku ette tuua pärineb Orissaare osavalla volikogu juhilt Silvi Teesalult. Silvi ütleb saates, et Maasilnnal on varemgi teatrit tehtud. Miks mitte pakkuda taas ühte lõbusat laulu- ja tantsumängu. Andekaid näitlejaid, muusikuid ja tantsijaid on Ida-Saare- ja Muhumaal palju. Teesalu sõnul tahab Maasilinna selts, kelle initsiatiivil see ettevõtmine teoks saab, kohalikku koloriiti etendustes esile tuua.