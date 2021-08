ILMATEENISTUS ⟩ Algav nädal kostitab vihmahoogude ning jahedate öödega

Neljapäeval laieneb kõrgrõhuala Eesti poole, aga kõrgemates õhukihtides lisandub madalrõhkkonna serva mööda niiskust, mis päeval üksiku sajuhoona alla võib tulla, tõenäosus on siiski vaid 25-40% piires. Õhutemperatuur langeb öösel alla 10°C, rannikul on mahedam, päeval tõuseb aga 18..22°C-ni.

Reedel katab Eestit kõrgrõhuala serv. Niiskust on vähem ja pilvi hõredamalt ning kohatiste sajuhoogude võimalus on 25% ümber. Tuul on võrdlemisi nõrk ja lõunakaarest. Öö on selge ja jahe, õhutemperatuur langeb sisemaal kuni 5..6°C-ni, päeval tõuseb 22..23°C-ni.