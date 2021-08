Keegi ei oska kokku lugeda neid töötunde, mida pereema on pidanud siin koduaias toimetades tegema. Ükski töö ei tundunud talle raske, sest kurtmist ega kaeblemist ei ole keegi kunagi tema huulilt kuulnud. Kui temalt küsisid, kuidas ta jaksab ja suudab seda kõike üksi teha, siis oli tema lühike vastus: “Aga see töö tuleb ju ära teha.” Sellega oli kõik öeldud. Visa ja töökas oli see väike muhu naine. Kodu oli tema jaoks ülimalt armas ja püha paik. Kogu oma energia ja vabad hetked pühendas ta oma kodu remondile ja iluaia hooldamisele.