Raha tuleb paigutada targalt, mõeldes läbi, kuhu on seda kõige mõistlikum panna ning milline tuba või ese kodus on kõige arukam investeering. Eelkõige tuleks kapitali paigutada eeltöödesse, kuna need on nii sisearhitektide, ehitajate kui ka disainerite sõnul kõige alus.