Jah. Ikka nädalaid on kestnud see ettevalmistusperiood, kui mitte kuid. Tavaliselt on see festival tegelikult ikka aastatöö, kogu sellele suurele tiimile. Sellel aastal on kõik teistmoodi. Meie ka ju juuni alguses saime teada, et saab ikkagi korraldada üritust ja siis tegid kõik sellise spurdi juunist kuni festivalini, et saaks kõik tehtud.