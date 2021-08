Ei neh, uhked ollid puhas! Piiri all Mare oma moeetendusega ja neh, puhas nie asjad, mis oo vanadest riietest ja muust monist ümber tehtud. Kallis aeg! Luusad ollid uanadeks eegeldat! Neh või võta siis Ridasi! Pool küla olli masu väos ja kus ikka vooris rahvast läbi! Kõik ollid nii kole nobed. Ja kus sa mõjal sõukest asja näed, et IT minister kotletta küpsetab? Just mitte kuskil. Ikka paljast Ridasis.