KOLMIKUD ⟩ Kõljala lehm tõi ilmale pullipoisi ja kaks lehmikut

Kõljala POÜ loomakasvatusjuht Lauri Post rääkis, et enne poegimist ei osanud keegi kolmikuid oodata. Esimene vasikas sündis nagu tavaliselt, teine tuli ilmale, kui lehmale hakati kaelarihma panema ja kolmas juba tõelise üllatusena teel sõrahooldusesse. Kolmikute ema on noor lehm, kes alustab teist laktatsiooni.

Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et tema kolmekümne tööaasta jooksul pole kunagi varem juhtunud, et ühel lehmal sünnib kolm elus ja tervet vasikat.

“See on tõeliselt haruldane,” kinnitas loomakasvataja, kelle ettevõttes on aastas üle tuhande poegimise. Kuu aega varem sündisid Kõljala farmis samuti kolmikud, kellest aga üks oli surnud. Ka varem on surnult sündinud või väärarenguga kolmikuid ette tulnud, aga neidki ülimalt harva.