Kaks aastat hiljem väidab riigile kuuluv reederfirma, et nad on omalt poolt teinud kõik, et poliitikutele veel ühe laeva vajalikkus selgeks teha. Paraku on jutt kõlanud kurtidele kõrvadele ja alles Tõlluga juhtunud müstiline sildumisõnnetus pani rattad jälle veerema. Uue laeva valmimist lubatakse 2024. aasta sügiseks. Kui just midagi vahele ei tule…

TS Laevad on igal aastal raporteerinud järjest suuremast reisijate arvust, mis omakorda on kergitanud dotatsioonisummasid, mida riik igal aastal peab praamiliikluse korraldamiseks juurde maksma. Poliitiliselt ei ole see söödav, sest riik lubas laevaliiklust enda kätte võttes kulude kokkuhoidu. Küllap just kulude kontrolli all hoidmiseks pole TS Laevad pärast 2019. aasta suve enam toonud nii-öelda igaks juhuks kai äärde seisma veel ühte varulaeva. Mis siis, et koroonapandeemia tõttu ennustati juba varakevadel siseturismi õitsemist ja küllap oleks kahel liinil kvaliteetse teenuse pakkumiseks kõigile laevadele tööd jagunud. Eriti veel nüüd, kus tehnika hübriidpraam Tõllu alt vedas.