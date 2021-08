Vihje autor meenutas veel, et on varem Aafrikas põrnikaid püüdnud ja suuremaid sedalaadi olevusi ka oma silmaga näinud. “See sell jättis aga elamuse!” lisas ta.

Väliste tunnuste järgi võib öelda, et tegu on ninasarvikpõrnikaga (Oryctes nasicornis). Teatmeteostes on öeldud, et kõnealune põrnikas elab peamiselt Lõuna- ja Kesk-Euroopas, kuid samuti võib teda aeg-ajalt kohata Põhja-Euroopas, sealhulgas ka Eestis, aga ka Põhja-Aafrikas ning Kagu-Aasias.

2013. aasta juulikuu lõpus kirjutas Saarte Hääl, et Sõrvemaal Lõu külas sattus umbes tikukarbi pikkune ninasarvikpõrnika emane isend taluperemehe ekskavaatorikabiini. Keskkonnaameti loodusbioloog Tõnu Talvi ütles toona, et kõnealune liik on Eestis, sh Saaremaal üpriski haruldane. “Põhjus on, et tema vastsete kasvamiseks vajalikku elukeskkonda jääb üha vähemaks,” tõdes ta.