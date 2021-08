Lümanda rahvamaja juhataja Ulvi Põld on ülimalt rahul - kõik kontserdid on publikule meeldinud. Mõnelgi kontserdil on olnud kuulajaid-vaatajaid üle viiesaja. Seekordne sündmus on eriline. Ulvi tänab neid, kes aastate jooksul on populaarset ettevõtmist toetanud. Tunnustuse osaliseks saavad Saaremaa merekultuuri selts, Salava selts, kaugsõidukapten ja laulude looja Lembit Uustulnd, söögimaja perenaine Juta Pae.

Tänusõnad kuuluvad rahvamaja endisele töötajale, käsitöömeister Maire Murekasele, kes on aastaid esinejaile kingituseks sokke, mütse ja käpikuid kudunud. Kudumitel on kujutatud Lümanda piirkonna sümboolikat. Põhielemendiks Saaremaa robirohi.

Esmakordselt oli mängus publikuauhind. Loosiõnn naeratas merekultuuri seltsi liikmele Helgi Kuusele. Kuressaare elanik Helgi oli väga rõõmus, öeldes, et tema tütar on lõpetanud merekooli, isa oli kunagise merekooli õppejõud ja ka abikaasa oli meremees.

Ja veel! Ansambel esitas ka Albert Uustulndi kirjutatud laulu "Kodu rannamäel", teadustades, et see on Leo Normeti pala. Ühes teatmeteoses olevat nii kirjas. Lembit uustulnd tegi muusikutele selgeks, et see on ikkagi algusest lõpuni tema isa, Albert Uustulndi looming.