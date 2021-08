Õueköögi lahendusi on täpselt nii palju, kui on majapidamisi ja perenaisi-peremehi. FOTO: Merit Lehtsalu/Saarte Hääl

Küllap mõtles tänavu nii mõnigi terrassil või õuel kõrvetava päikese käes kuppelgrilli sussutanu, et palju mõnusam oleks seda teha kusagil varju all ja lisaks muude mugavustega. Lahenduseks on Eesti talumajapidamisest tuntud vana hea õueköök ehk paargu.