Fööniksi aia perenaine Jelene Sakel ütleb, et viimastel aastatel on tema pooleteise hektari suurust kätetööd uudistamas käinud tohutu palju huvilisi. Aiapidamisest ongi saanud Jelene igapäevane ja ööpäevaringne amet – teisiti ei oleks see nii suurel territooriumil võimalikki.