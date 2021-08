Kuid uute piirangute saabudes sai selgeks, et Euroopa riikide kokkuleppel annab tõve läbipõdemine vaid pooleaastase kaitse ja varem haiged olnud inimesed koroonapassi ei saa. Mis siis, et läbipõdenuil on tegelikult veres piisavalt antikehi ja seda on tõestanud antikehatest. Bürokraadid ütlevad, et kuue kuu möödudes tuleb lasta end üks kord kaitsesüstida, siis saab kenasti kinno ja teatrisse.