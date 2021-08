POLITSEINÄDAL ⟩ Kuu algus tõi püünele alkoholiga patustajad

3. augusti hommikul kella 11 paiku tabasid politseinikud Salme alevikus Volkswagenit juhtimas alkoholi tarvitanud 62-aastase mehe. Samal päeval teatati politseile, et üle on võetud teataja hot.ee meilikonto ning sellega seotud Facebooki konto.

5. augustil teatati häirekeskusele, et Kuressaare lossipargis asuvasse kioskisse on sisse murtud, varastatud karastusjooke, sularaha ja jäätist. Varalist kahju tekitati enam kui 800 euro ulatuses. Politsei palub elanike abi süüdlaste väljaselgitamisel. Kellel on informatsiooni kuriteo toimepanijate kohta, palutakse ühendust võtta numbril 45 49 746 või kirjutada Kuressaare politseijaoskonna Facebooki.