BRILJANTPULMAPAAR ⟩ Kalev kooselust Silviga: “Mul on raudsed närvid.”

Kalev on pärit Sõrvest Lõupõllu külast. Nende kodumaja hävines sõjatules 1944. aasta sügisel. Seejärel liiguti Tammuna külla. Seal oli üks laev merel, kuid see oli kaldast kaugel. “Isa võttis venna ühes ja proovis hobusega, aga see sügavasse vette ei läinud, jäimegi maha,” jutustab Kalev.