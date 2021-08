MUHU UUDISSED ⟩ Laupa juosma

Laupa kukutse Muhus jälle juosma. Nie uied tied, kustkaudu oo nüid juba mõned vuastad juostud, nie oo kindlaste juba selged. Ja kõik sie juosmise kord ja kelluaad ja pitkused ja nie oo kõik juhendis kenaste kirjas. Ammuks tuttav ettevõtmine! Aga neh, sedakorda oo suri uusi käskusid antud, mis täpselt täita tuleb. Neh ikka selle va koroona pärast. Et osavõtjuid oo kindlaste änam kut sada tükki, siis oo taris, et sool oo enne juosma minemist olemas tõend, et sa oled ilja aa iest koroonas oln või siis sie kange vaktsineerimise pass või tükkis test selle kohta, et sa terve oled. Muedu juosma ep piase! Neh, nõnna kut nüid igaspuol nie nõudmised oo.