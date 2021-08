See ei tähenda, et vestlused, mis pigem monoloogideks moonduvad, ilmtingimata sumbumisele on määratud. Küllalt palju on neid, kes sedalaadi suhtlust täiesti asjakohaseks peavad ja eelistavadki olla üksnes kuulajad. Nii palju kui on inimesi, on ka iseloome.