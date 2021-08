„Suvitajad“ produtsendi Tanel Tatteri sõnul valmib film Juhan Smuuli (18. 02. 1922-13.04.1971) sajandaks sünniaastapäevaks ning on ühtlasi austusavaldus kultuskomöödiale "Siin me oleme", mis vändati sama algmaterjali põhjal.

"Suvitajad" on ehedat kirge ja nakatavat nalja täis suvine komöödia. Imekauni Muhumaa rüpes rulluv legendaarne lugu on toodud julgelt tänapäeva, sest Smuuli terane nägemus vastandlikest inimtüüpidest on ajatu.

Juba esimesest pilgust on selge, et Ärnil ja tema naisel Lainel läheb selle seltskonnaga väga keeruliseks. Pealinnast saabunud suvitajad pakatavad tähtsusest ja nõuavad erikohtlemist, samas on nende klantsi pealispinna all piinlikke saladusi, mis tüli käigus avanema hakkavad.