Esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel 1896. aastal Ateenas võisteldi näiteks köieronimises, mis oli olümpiamängude kavas 1932. aastani ja seejärel unustusse vajus. 1990. aastatel on köieronimist aga tasapisi taas avastama hakatud ning seda eelkõige Prantsusmaal ja Tšehhis. Seega pole sugugi välistatud, et tulevikus leiab ka see ala koha olümpiaprogrammis.