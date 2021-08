Huvi ettevõtluse vastu tekkis Rainol juba gümnaasiumiajal. “Kas juba või alles, sõltub, mis vaatenurgast vaadata,” ütleb ta ise. See võis olla 11. klassis, ehkki töökas oli ta juba varem. “Hakkasin algklassides suviti tööl käima, käisin võsa lõikamas ja muud sarnast. Mul ei olnud väiksena kedagi sellist, kes oleks mulle sellise mõtte pähe pannud, et võiksin päris oma asja ajada,” meenutab ta. Gümnaasiumis hakkas Raino aga lugema rohkem raamatuid ning sattus siis paari sellise peale, mis rääkisid ettevõtja elustiilist ja sellest, kuidas äri tehakse. Loetu hakkas talle meeldima.

“Arvan, et tahtsin tegelikult juba väikesest peale enamat,” tunnistab ta. “Tahtsin palju saavutada ja kujutasin ette, et jõuan kunagi kuhugi välja. Kui ma aga neid raamatuid lugesin, siis mul n-ö klikkis ära, sain aru, et see ongi see, kuidas ennast teostada.”