AARNE MÄGI ⟩ Kas trimmerdajat ei tapetudki ära?

Kummardus publikule

Seekordne suvelavastus oli meelelahutuslikult kerge ja arvan, et pärast kevadel taandunud koroonapaanikat kulus paar tundi komöödialainel seilamist igati ära ning tundus, et teist etendust saatnud vihmgi ei muutnud publikut ega ka näitlejaid pahuramaks.

No jah, ka kõik viimases etenduses osalejad ja vaatajad said kogu teise vaatuse vältel paraja sahmaka vihma, aga kui 12 etendust vaatusteks jagada, mis lihtsa tehte sooritamisel annab tulemuseks 24, siis vaid kolmel vaatusel õnnistati meid tõsise sajuga.

Taritu vaim on vägev

“Ja kas siis seda trimmerdajat ei tapetudki ära?” oli nii mõnegi külastaja suu läbi kõlanud küsimus pärast teise vaatuse lõppu, kui näitlejad lavalt aplausi saatel lahkunud olid. Kui kuskil trimmer käima tõmmatakse, siis küllap on ta veel siiani täie elu ja tervise juures.

Aga Taritu vaim on vägev. Seda teavad paremini need, kes seal ja ümbruskonnas igapäevaselt elavad. Üllataval kombel sai nende 12 päevaga kokku puututud inimestega, kellel Taritu vana koolimajaga kaudne side aastate tagusest olnud.

Arvan, et Saaremaal on hulk neid, kes kunagi Taritus kas spordi-, laulu- või muus laagris viibinud on ja seda taaskohtumist oli hea vaadata, jälgida, kui enne igat etendust keegi käega viibates jalkaplatsile, jooksurajale või koolimajale lehvitas.