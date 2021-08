Viiruselaine tõmbas korraks taas tuurid üles

Uutest Saaremaa haigestunutest on mitmed vaktsineerimata noored, aga vallavanem Mikk Tuisu sõnul on nende hulgas ka inimesi, kes on varem koroonaviiruse juba läbi põdenud.

Kirsi Pruudel terviseameti kommunikatsioonitalitusest ütles, et korduvnakatumine on siiski pigem harv, neid inimesi lisandub terve Eesti peale nädalas 2–4.

“Kokku on teist korda nakatunuid veidi üle 80 inimese, kelle esimesest positiivsest testist on möödas enam kui 180 päeva,” selgitas Pruudel.

Eilse seisuga on Eestis Covidi vastu vaktsineerimisi tehtud 683 042 inimesele ja 591 229 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,8 protsenti, Saaremaal on see näitaja 64,51. Alaealistest on vaktsineeritud 580 inimest ehk 32,15 protsenti.