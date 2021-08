Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 82 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 51 on Tallinnas. Tartumaale lisandus 20, Saaremaale 19 , Võrumaale 15, Pärnumaale 14, Põlvamaale ja Valgamaale 13, Jõgevamaale 7, Ida-Virumaale ja Raplamaale 3, Järvamaale ja Viljandimaale 2, Läänemaale 1. Hiiumaal ja Lääne-Virumaal uusi nakkusjuhtumeid ei tuvastatud. Üheksal juhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 250,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,9%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 9 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 79 patsienti. Hetkel haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 65, mis moodustab 82,3% koroonaviirusega nakatunud patsientidest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 49 inimest (62%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.