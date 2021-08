ÕNNESOOVID ⟩ 100-aastaseks saanud Leida Leedol muresid ei ole

Naerusuine vanaproua tunnistab, et ega ta kõiki neid pea poolsadant inimest ei tunnegi. Leida Leedo isegi on 16-lapselise pere viies laps ning tal endal on 11 last. Sajandal eluaastal ütleb Leedo, et muresid tal pole. Võib-olla vaid see, kuidas suure sünnipäeva peetud saaks.