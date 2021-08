JUHTKIRI ⟩ Suured sihid teevad sammu pikemaks

Üheksa aasta eest kirjutas Saarte Hääl, et Kuressaarest pärit viiuldaja Johannes Põlda lõpetas Tallinna muusikakeskkooli ja siirdub õppima Soome Sibeliuse akadeemiasse. Tänases lehes ajalugu kordub ja toome lugejateni uudise sellest, et põhjanaabrite juurde läheb õppima järjekordne Saaremaalt sirgunud keelpillipoiss – tšellist Karret Sepp, kes muide samuti lõpetas tänavu Tallinna muusikakeskkooli.

Pääs teisele poole Soome lahte mainekasse muusikakooli ei ole sugugi lihtne ja konkurents sinna on ülitihe. See tähendab, et vastu võetakse kõige töökamad ja talendikamad noored muusikud.